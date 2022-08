Tiago Pinto: «Con Mourinho siamo sulla strada giusta ma è presto per parlare di scudetto»

A pochi minuti dall’inizio di Juventus-Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo Tiago Pinto.

E’ il primo vero scontro diretto. Vi aspettate una crescita della squadra?

Si può dare un timing per la lotta allo scudetto?

«Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo cosa prendevamo, è molto ambizioso, è il leader del progetto. Noi siamo qua per migliorare ogni giorno. Quando arrivi in momenti in cui puoi vincere noi ci siamo, non dobbiamo aver paura che siamo ancora lontani dalle squadre che negli ultimi anni hanno lavorato per essere da scudetto, la nostra preoccupazione non è quello che succederà a maggio, ma crescere e diventare ogni giorno capaci di vincere le partite, con Mourinho siamo sulla strada giusta ma è presto per parlare di scudetto».