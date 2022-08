Sconcerti: Kvaratskhelia ha già segnato un gol in più di quelli segnati da Insigne in tutta la scorsa stagione

Nel suo editoriale sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza la seconda giornata di campionato di Serie A con un occhio particolare alle due milanesi e anche al Napoli. Il Milan, scrive, è meno squadra dell’anno scorso. La formazione di Pioli ha pareggiato con l’Atalanta di Gasperini.

“Senza un mediano e senza un trequartista con molto campo, il Milan è rimasto scolastico per tutto il primo tempo”.

“Al Milan restano molti modi di forzare le partite, ma ha meno equilibrio dello scorso anno. I fantasisti alla Messias (Leao non è in discussione) o alla Hernandez curano più se stessi della squadra. Si aspetta De Ketelaere che è interessantissimo ma spaesato. Così il Milan è una squadra cresciuta nella personalità individuale che non sa che fare della sua arte in più. Adesso è meno squadra. Non così l’Inter, che aveva altro avversario, ma che mantiene la sua attenzione al gol e la sua diversità d’insieme. L’Inter ha una capacità di trovare il gol in modo indipendente dalla qualità del suo gioco. Lo trova per superiorità individuale. Cosa che in questo momento pesa molto. Tutte le squadre sono ben organizzate, anche le piccole”.