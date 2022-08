Sanchez e l’addio all’Inter: «Non è ancora vicino. Se mi aspettavo di più? C’è sempre qualcosa in più»

A FCInter1908: «Sono tranquillo, voglio giocare. Ai tifosi non voglio dire ancora niente, è ancora presto»

Tra l’Inter e Alexis Sanchez trovare un punto di accordo per dirsi addio non sembra un’operazione così semplice. Almeno il primo tentativo è andato a vuoto. Serviranno altri incontri. Ieri sera FCInter1908 ha intercettato Sanchez all’uscita da un ristorante nel centro di Milano, dove era in compagnia del suo agente. L’attaccante nerazzurro ha risposto ad alcune domande.