Politano: «Far mettere una maglia al contrario ad un bambino è una grandissima vergogna»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Sulla gara di Firenze:

Il tutto sporcato da quello che è successo tra Spalletti e il pubblico.

Domani partirai titolare?

«Siamo ancora tutti sulle spine, oggi abbiamo fatto allenamento, si deciderà domani in rifinitura, ci sono tante partite, ci sarà bisogno un po’ di tutti».

Avete tutto per giocarvi la Champions.

Sulla partita con il Lecce:

«Sarà una partita difficile, Baroni li caricherà a palla, hanno messo in difficoltà anche l’Inter, hanno pareggiato con l’Empoli, è una squadra ostica che mette in difficoltà, bisognerò prenderla con le molle».

Questo Napoli è partito col piede giusto.

«Lo sapevamo dall’inizio che saremmo partiti bene, abbiamo lavorato in ritiro per presentarci al meglio, sono sicuro che faremo un grande campionato».

Il reparto difensivo funziona bene.

«Sì, è importantissimo non subire gol perché le qualità per farne le abbiamo, bisogna prendere meno gol possibili per prendere fiducia, noi, Alex e la difesa».