Nella trattativa Napoli-Psg per Navas, entrano la cessione Fabian e un corsia privilegiata per Osimhen

Come accade ogni anno, in periodo di calciomercato è vero tutto e il contrario di tutto. Il gioco non è solo a chi offre di più per accaparrarsi quel determinato campione, ma anche a chi spara l’indiscrezione di mercato più aggiornata. Proprio per questo in appena due mesi di calciomercato girano milioni di notizie, indiscrezioni, bufale sulle varie trattative in essere o, talvolta, completamente inventante. Al momento il Napoli sta cercando di arrivare al portare del Psg Navas, trattativa che, a quanto pare ha già l’ok del calciatore, manca quello con il club e, secondo quanto riporta Tuttosport, Osimhen potrebbe rientrare nella trattativa anche se in tempi differiti

In discesa la strada che porta all’arrivo di Navas, anche se la mancata partenza di Meret ha bloccato tutto, per ora: il portiere del Psg si è convinto ad accettare la corte del Napoli, che lascerà Fabian Ruiz (calda la pista che porta a Ndombele del Tottenham) ai parigini i quali, tra l’altro, potranno avere una strada privilegiata sul futuro di Osimhen.