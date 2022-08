Napoli-Girona 3-1: meglio il Napoli B. Kvara è un’iradiddio. Difesa incerta

Maluccio nel primo tempo, poche verticalizzazioni. Gol subito alla prima azione. Decisivi il georgiano e i cambi. Sull’1-1 in gol prima Petagna e poi Kvara su rigore

Napoli-Girona 3-1. Prima vittoria della squadra di Spalletti a Castel di Sangro dopo i pareggi contro Adana e Mallorca. Autogol di David Lopez nel primo tempo. Pareggio di Castellanos nella ripresa. E poi sull’1-1 gol di Petagna, su assist di Zerbin, e poi rigore segnato da Kvara. (La prossima partita – Napoli-Espanyol – costerà 3 euro sia su Sky sia su Facebook).

Di buono c’è che la squadra oggi ha giocato meglio col passare dei minuti, più in palla nella ripresa che nel primo tempo. Inizialmente, invece, decisamente male. Napoli sulle gambe e privi di qualsiasi spunto, anche a causa dell’assenza di Kvara rimasto in panchina.

Il Napoli è stato inizialmente meno verticale e soprattutto, se attaccato, mostra preoccupanti sbandamenti difensivi. In due azioni gli spagnoli del Girona hanno segnato un gol e colpito un palo. La difesa e Osimhen sono le note negative. Kvara e il carattere dei subentrati nel note positive. I cambi hanno portato la corsa e la determinazione che hanno consentito di vincere.

Ora si aspettano accelerazioni fuori dal campo. È stata una settimana strana, caratterizzata dal mercato che si è fermato quando sembrava invece ben avviato. Ovviamente la squadra è incompleta. Anche se l’impianto di gioco è sempre più evidente.

Contro il Girona Spalletti testa la squadra fisicamente, fa giocare i titolari qualcosa in più dei canonici sessanta minuti: le sostituzioni al 68esimo. Proprio per verificare le condizioni delle gambe.

L’altra conferma è che l’assenza di Kvara si sente eccome. L’allenatore lo lascia fuori e per i primi venti minuti la squadra di Spalletti si vede pochissimo. E non per responsabilità di Politano che peraltro esce attorno al 20esimo per un risentimento al polpaccio (per fortuna nulla di grave).

Il georgiano conferma ogni partita di essere un giocatore di altra caratura. Ha tecnica, controllo, fantasia, velocità, tiro. Nettamente il migliore. Regala lampi di classe assoluta. Salta l’uomo quasi quando vuole. Nel finale gli spagnoli per fermarlo sono costretti a una ignominiosa gomitata che forse col Var sarebbe stata sanzionata duramente.

Osimhen, invece, fa fatica a essere il perno dell’attacco in questo 4-3-3, va decisamente meglio in verticale. Fare il perno non è il suo pane quotidiano. Colpisce una traversa che è un gol mangiato. Maluccio il nigeriano.

Gol nel primo tempo in verticale: Lobotka per Fabian lungo per Lozano che entra in area e appoggia per Osimhen anticipato da David Lopez (sì lui) che fa autogol.

🔁 SOSTITUZIONI

↩️ Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Fabian, Lozano, Osimhen.

↪️ Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera, Demme, Zielinski, Zerbin, Elmas, Petagna. 70’ | #NapoliGirona | 1-1 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 3, 2022



Dopo il pareggio spagnolo, le sostituzioni cambiano il Napoli che prende possesso della metà campo spagnola, gli avversari non escono più e arrivano i due gol. Il secondo su rigore procurato da Kvara. Bene i subentrati Zanoli e Zerbin.