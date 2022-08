Mourinho: «Il club sa cosa vorrei. Wijnaldum e Zaniolo sono una complicazione, troveremo una soluzione»

A Dazn: «Sono preoccupato per Nicolò, ma piangere non aiuta. Per noi non è stata una partita facile. Ieri è stata dura emotivamente, anche oggi».

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Cremonese, finita 1-0 per i giallorossi, non senza qualche difficoltà.

«Complimenti alla Roma, nel primo tempo abbiamo avuto opportunità per segnare e chiudere la partita, non l’abbiamo fatto e dopo abbiamo trovato davanti una vera squadra, con giocatori e allenatori di qualità, molto ben organizzata. Per noi non è stata una partita facile, complimenti anche all’arbitro, che è stato molto bravo. Ieri è stata dura emotivamente per noi, anche oggi è stato difficile, abbiamo perso Zaniolo e quando non si segna arriva non dico la paura, ma si avverte la pressione. Alla fine, gli ultimi 15 minuti anche loro sono stati fortissimi. E’ stata una vera partita fino ala fine, ma i tre punti sono la cosa più importante».

Come si chiudono le partite?

«In tanti modi, si poteva anche chiudere nei primi 20 minuti, Radu è stato fantastico, noi abbiamo sbagliato, quando le energie erano al top e stavamo in campo benino e non abbiam chiuso… dopo è difficile. Abbiamo cambiato Zaniolo per El Shaarawy per dare intensità ma abbiamo finito con Lorenzo, Stefano e Paolo e tutti loro in difficoltà fisica. Abbiamo due partite finite 1-0 e con difensori che hanno segnato ma non mi preoccupa: Abraham, Dybala e Zaniolo, anche se starà fuori per un po’, avranno il tempo di segnare».

E’ preoccupato per Zaniolo?

«Sono preoccupato, ma è la vita, piangere non aiuta. Hai in testa strategie e diverse combinazioni di gioco e subito ti trovi in difficoltà perché perdi due giocatori, ma il calcio è così, può succedere, dobbiamo guardare avanti».

Si aspetta qualche rinforzo sul mercato?

«Vogliamo tutti lavorare per il bene della squadra, queste decisioni appartengono alla proprietà e al direttore, sanno cosa mi piacerebbe, sanno che Wijnaldum e Zaniolo sono due difficoltà extra, ma siamo tutti insieme e troveremo la migliore soluzione possibile».