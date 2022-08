Marca: Cavani giocherà nel Valencia di Gattuso

Firmerà un biennale. Ha rifiutato il Nizza nonostante l’offerta economica fosse più allettante: il Matador vuole giocare in Spagna.

Il quotidiano spagnolo Marca scrive che Edinson Cavani giocherà nel Valencia di Rino Gattuso. È tutto pronto, la firma potrebbe arrivare oggi stesso.

Cavani firmerà un biennale. La sua – scrive Marca – non è una scelta economica perché l’ingaggio del Nizza sarebbe stato molto più alto. Vuole giocare in Spagna, ci sono state trattative anche col Villarreal e la Real Sociedad. Col Villarreal però l’uruguaiano non ha trovato l’intesa economica.

Cavani non costerà nulla al Valencia, è svincolato. L’ultima sua squadra è stata il Manchester United.