L’affare Casemiro dimostra che anche i grandi club vendono i migliori

Il Manchester United lo sottrae al Real Madrid per 70 milioni. «Desiderava nuove sfide» ha detto Ancelotti che perde un grande calciatore anche se hanno Tchouameni

Vendi e pentiti. Lo diceva Mino Raiola che lo aveva mutuato dal gergo degli operatori di Borsa. Quando l’offerta è buona e quando il calciatore vuole andare, il club deve farlo partire. Anche se si chiama Real Madrid. È quel che sta accadendo lungo l’asse Madrid-Manchester. Casemiro sta per lasciare i Blancos, diventerà il nuovo centrocampista centrale del Manchester di ten Hag. Un grande acquisto. Sarebbe il colpo dell’estate se non ci fosse stato Lewandowski al Barcellona. Sessanta milioni di euro più dieci di bonus. Settanta milioni. Per un calciatore fondamentale, di 30 anni.

In conferenza stampa Ancelotti ha detto che il calciatore desidera nuove sfide e quindi il club non lo tratterrà. Sarebbe inutile, aggiungiamo noi. Il Real il sostituto lo ha già: Tchouameni. Lo ha acquistato quest’estate per circa 80 milioni di euro. Non ci saranno nuove entrate. I Blancos sei centrocampisti li hanno: Modric, Kroos, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Ceballos.

Con il Real Casemiro ha vinto 5 Champions, 3 Liga, 3 Intercontinentali, 3 supercoppe europee.

Quando tornò a Madrid, dopo l’anno col Porto, Florentino Perez non lo voleva perché avrebbe rubato il posto a James Rodriguez. Giocare senza di lui costò a Benitez una umiliante sconfitta contro il Barcellona. Dopo poco arrivò Zidane e da allora Casemiro non è più uscito. Il Real perde un calciatore straordinario. Il Manchester United mette a segno un grande colpo.