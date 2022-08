La Stampa: chissà se Morata tornerebbe a Torino dopo aver visto in azione l’Atletico e la Juve

La tripletta dell’ex bianconero ha messo a nudo tutti i limiti e i problemi della squadra di Allegri

Tra una settimana l’attende l’esordio in campionato con il Sassuolo e la squadra non sembra affatto pronta ad affrontare una simile prova.

La Juve non aveva mai perso 4-0 un test nel pre-campionato (il gol di Cunha al 91′ peggiora il 3-0 dello scorso anno a Barcellona) e basterebbe questo precedente storico per far scattare l’allarme in una squadra che a Ferragosto non potrà sbagliare nulla

La tripletta dell’ex Morata ha messo letteralmente in ginocchio la formazione bianconera e proprio per questo Allegri ha chiesto a gran voce il ritorno dello spagnolo, ma è chiaro che soprattutto dopo la prestazione di ieri il Cholo non rinuncerà mai a Morata.