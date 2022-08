Il Telegraph: il problema di Rabiot non è il talento ma la madre

Il Telegraph scrive di Rabiot nuovo acquisto dei Red Devils.

A prima vista, il suo curriculum è straordinario. Ha 27 anni, è nel fiore degli anni, ha 29 presenze in Nazionale, più di 100 con la la Juventus e più di 200 col Psg.

Cosa non piace? Beh, non bisogna scavare molto per scoprirlo. Rabiot arriva non solo col suo talento ma anche col bagaglio di questioni disciplinari, la reputazione di “cattivo ragazzo” e ha una madre controversa che finisce spesso nei titoli dei giornali.

Sono le buffonate fuori campo che faranno suonare i campanelli d’allarme soprattutto ora che ten Hag sta tentando di trasformare la cultura dello United.

Tale è l’elenco delle controversie che coinvolgono Rabiot, e sua madre Veronique, che è difficile sapere da dove cominciare.