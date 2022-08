Il quotidiano catalano Sport elogia il Napoli: “Ora è chiaro perché i grandi club vogliono Osimhen”

Anche loro dopo il Mundo Deportivo per lo 0-0 con l’Espanyol. Elogi al portiere Lecomte che ha tenuto in vita i suoi con un paio di interventi provvidenziali

Due indizi non fanno una prova (ne servono tre) ma quasi. Mentre in Italia abbiamo letto commenti funerei per la partita (non brillante, ma siamo al 6 agosto) del Napoli contro l’Espanyol, i due giornali sportivi catalani hanno offerto una rappresentazione del tutto diversa rispetto a quella che abbiamo letto da noi. El Mundo Deportivo ha definito Osimhen un incubo per la difesa della seconda squadra di Barcellona. Il quotidiano Sport non ci è andato molto distante.

L’ensemble napoletano è stato molto più attivo nella prima parte di gara, con un Osimhen iperattivo che ha mostrato perché molti dei grandi d’Europa lo hanno nella loro agenda. L’attaccante nigeriano è stato una e propria spina nel fianco per l’intera rete difensiva blu e bianca, ma Lecomte ha sempre tenuto in vita i suoi. Il portiere francese ha tirato fuori un paio di mani provvidenziali, allontanando i dubbi di Brighton. Particolarmente importante si è rivelata una parata con i piedi sullo stesso Osimhen.

Sport scrive anche di De Laurentiis. Sottolinea che è stata una partita dura, caratterizzata da momenti di tensione.

Prima della pausa, in un’azione isolata, si è scatenata la prima rissa del match, vicino all’angolo, tra Osimhen e Sergi Gómez. L’incidente ha indotto il presidente degli italiani, l’eccentrico Aurelio Di Laurentiis, a scendere sul campo di gioco per protestare con la terna arbitrale prima di entrare nel tunnel degli spogliatoi.