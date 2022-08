Il calciatore dell’anno Uefa è Karim Benzema

Karim Benzema è stato premiato calciatore dell’anno dalla Uefa. Di seguito le sue dichiarazioni, in diretta da Istanbul.

«Sono contento di essere qui, devo ringraziare il club, l’allenatore e i miei compagni senza i quali non avrei potuto vincere questo trofeo. La cosa più importante è il trofeo collettivo, sono molto fiero del mio percorso. E’ stata una stagione ideale in Champions, con due partite molto dure con il Psg, in casa, siamo riusciti a rimontare grazie ai tifosi, cosa che ci ha dato fiducia e abbiamo dimostrato di essere la squadra migliore. A Madrid non molliamo mai. Ancelotti è il miglior allenatore al mondo, giusto con tutti i giocatori, ci dice cosa va e cosa non va, è un grande professionista, ci dà grande fiducia prima delle patite, ci dice poco di cosa dobbiamo fare sul campo, le cose con lui vanno molto bene, spero resti tanto tempo a Madrid perché è il migliore».