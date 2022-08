Gazzetta: con Ndombele, Raspa e Navas, non si potrà accusare il Napoli per il mercato

Il mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, si sofferma sulle trattative in corso e conclude così.

L’acquisto di Simeone, pur non essendo in partenza un titolare, è di quelli che scalda i cuori dei tifosi finora freddini e scettici sulla campagna acquisti del club dopo le partenze di giocatori-simbolo come Koulibaly, Insigne e Mertens. Ma se arriveranno, oltre a Simeone, anche Raspadori e Ndombele, oltre a un portiere (con Navas si discute sull’ingaggio, ma ancora si è lontani), non si potrà dire che la società non abbia fatto un grande sforzo per restare competitiva.