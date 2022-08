Galtier: «Navas? È un portiere del Psg, domani farà parte del gruppo»

In conferenza stampa: «Paredes non sarà del gruppo, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove, anche se è ancora un giocatore del Psg».

Il tecnico del Psg, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato che anche domani Navas sarà convocato in squadra. Ancora non si è conclusa, come noto, la trattativa tra il portiere e il club per la buonuscita e dunque, al momento, è bloccato anche il suo sbarco a Napoli.

«Navas? Parliamo molto spesso, è un portiere del Psg, domani farà parte del gruppo».

L’allenatore conferma invece l’accordo Paredes-Juventus.

«Paredes non sarà del gruppo, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove, anche se è ancora un giocatore del Psg».

Il tecnico non esclude invece ancora niente per quanto riguarda Skriniar.

«La pista Skriniar? Non posso dirvi che è finita. E’ nel mirino da molto tempo, la trattativa con l’Inter è difficile, ma mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato».