Ffp, la Juve avrà una multa di soli 3 milioni, il Milan 2. Inter e Roma pagheranno sul mercato 2023 

Repubblica fa i conti del peso delle violazioni del fair play finanziario dei quattro club italiani nel mirino dell’Uefa. Si avvicinano le multe

Su Repubblica un pezzo di Matteo Pinci sul fair play finanziario e le sanzioni che rischiano in club nel mirino della Uefa. Tra questi anche Juventus, Roma, Milan e Inter. Le situazioni sono diverse, come saranno diverse le ammende, ma certo le violazioni e il rischio di penalizzazioni pesano sul mercato. Ecco perché, ad esempio, Roma e Juventus non fanno follie in questa sessione.

“la Juventus sta conducendo un mercato con un saldo positivo di oltre 30 milioni. La Roma con le cessioni ha monetizzato una ventina di milioni più i 7 che prenderà vendendo Felix alla Cremonese. In entrata invece ha preso solo prestiti o parametri zero”. “Anche l’Inter oggi è sostanzialmente in equilibrio tra entrate e uscite. Argomenti utili per il futuro, quando entrerà in vigore il nuovo Fair play finanziario. E per il presente, visto che con la Uefa si stanno trattando le sanzioni per il pregresso.

Per Juventus e Milan le sanzioni saranno lievi, ma non sarà lo stesso per Roma e Inter.

“La Juventus sta seguendo un risanamento rapido e se la caverà con una ammenda blanda, intorno ai 3 milioni: nulla di gravoso per le casse della società, che ha chiuso a giugno un altro bilancio sanguinoso, ma in questa estate, lo abbiamo visto, ha invertito il trend. Idem per il Milan, giusto un paio di milioni di ammenda. Discorso diverso invece per Roma e Inter. I due club, come altri, per esempio Marsiglia e Monaco, stanno trattando da giugno un settlement agreement con la Uefa che dovrebbe concludersi entro dieci giorni. Porterà a delle sanzioni economiche anche se lievi (per l’Inter più pesanti che per la Roma). E soprattutto imporrà restrizioni al mercato, con l’obbligo di chiudere in attivo — la cifra sarà da quantificare — il saldo dei trasferimenti della stagione. Insomma, gli acquisti di Roma e Inter il prossimo anno saranno limitati dal controllo Uefa”.