Eppure Kepa è un’operazione rischiosa e senza prospettiva

Un fatto è certo. Il Napoli deve prendere un portiere forte. Meret dichiaratamente non dà fiducia al tecnico. E appare a tutti un promettente talento che però si è un po’ perso. E deve ritrovarsi. La qualcosa forse è più facile che avvenga lontano da Napoli. Quindi ripetiamo: il Napoli deve prendere un portiere forte. Kepa è il profilo giusto? Beh, certamente è un signor portiere che però nell’ultima stagione è scivolato in panchina. Ho letto altresì che ha un ingaggio monstre che a Napoli nemmeno Koulibaly si poteva sognare. Verrebbe a Napoli in prestito per un anno, a quanto si legge, con il superstipendio pagato dal Chelsea per i due terzi.

Francamente in una fase di rifondazione della squadra mi sembra una operazione molto rischiosa. Senza valore prospettico. Infatti se Kepa fa una buona stagione si rilancia alla grande e l’anno prossimo va via di corsa. Il Napoli non potrebbe garantirgli l’ingaggio cui aspira. Se fa un brutto campionato il Napoli si troverà punto e daccapo.