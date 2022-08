Dove va Bakayoko? Gattuso lo voleva al Valencia, può finire al Monza o al Lione

Anche quest’anno Bakayoko cerca squadra. Dopo l’esperienza al Napoli, con Gattuso, gli azzurri non l’hanno riscattato. E così il Milan (dove aveva giocato sempre quando c’era Gattuso) se lo riprese. Nella passata stagione, però, il francese ha trovato poco spazio. Ed ora aspetta la sistemazione giusta alla fine del calciomercato. Si era ventilato che l’allenatore calabrese lo volesse con sé anche al Valencia ma poi non se n’è fatto nulla. Ora, stando a quanto riporta Milan News, ci provano Monza e Lione.

Tiemouè Bakayoko è in uscita dal Milan e secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe l’interesse di Monza e Lione. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l’opzione italiana sarebbe molto gradita dal giocatore anche per questioni logistiche e personali. Oggi è previsto un punto tra gli agenti del centrocampista francese e il Milan per valutare la partenza nelle ultime ore di mercato. Ma prima di lavorare in uscita il Milan deve chiudere per Vranckx per tenere invariato il numero di giocatori in rosa: il belga è sempre più vicino ai rossoneri.