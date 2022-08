Di Lorenzo: «Sirigu prima della finale dell’Europeo ci consegnò dei biglietti motivanti. Fu toccante»

Nella lettera a Cronache di Spogliatoio. «Nel mio c’era scritto: la gente non ti conosceva fino in fondo, ma hai dimostrato di essere forte»

Nella lunga (e emozionante) lettera che Di Lorenzo ha scritto per Cronache di Spogliatoio, c’è un passaggio sul nuovo acquisto del Napoli Salvatore Sirigu, un aneddoto dell’Europeo. È interessante riportarlo. Sirigu è un leader.

Dovete sapere, miei compagni di viaggio, che lo scorso luglio ho ricevuto diversi messaggi su WhatsApp. Erano di Salvatore Sirigu , insieme lottavamo per vincere l’Europeo. Prima di ogni sfida, ci mandava un messaggio motivante sulla chat di squadra. Alle porte della finale, poi, ha raccolto alcuni videomessaggi per ogni calciatore: familiari, amici. Li ha montati e ci ha fatto vedere a sorpresa il risultato . Un momento toccante, di quelli che ti arrivano dentro. Poi, a ognuno di noi ha consegnato un biglietto . Nel mio c’era scritto: «Hai dimostrato di essere forte, la gente non ti conosceva fino in fondo, ma tu hai dimostrato a tutti che in questa Nazionale ci puoi stare eccome . Andiamoci a prendere questa finale».

Sirigu l’ha ispirato nel dare il suo “biglietto” ai calciatori del Napoli.

Oggi voglio dare io il mio bigliettino a voi: «Lo so che ci danno per sfavoriti, per squadra che ha subito molti cambiamenti con tanti importanti giocatori che sono andati via, ma sappiamo che anche noi possiamo fare bene. Sono arrivati ragazzi nuovi, altri se ne sono andati. Siamo forti, così come i giovani che sono rientrati. Abbiamo salutato di botto 6-7 amici, che su un gruppo di 23 sono tanti. Ma si sta formando un bel gruppo e se portiamo in campo l’atmosfera che abbiamo creato fuori, beh, ci possiamo divertire».