CorSport: Sarri ha interpretato la partita contro l’Inter come un dipinto di Van Gogh

La vittoria 3-1 della Lazio sull’Inter è stata anche merito della strategia vincente di Maurizio Sarri, soprattutto nello scegliere i cambi. Il Corriere dello Sport, con Alberto Dalla Palma, elogia questo aspetto della direzione di gara dell’allenatore toscano. Una differenza rilevante con Inzaghi, che invece ha sbagliato le sostituzioni.

“Cambi perfetti, quelli di Sarri, che ha interpretato la partita come un dipinto di Van Gogh: un colore dietro l’altro, senza una sfumatura sbagliata. Non ha fatto altrettanto Inzaghi, che evidentemente soffre in modo particolare la Lazio quando torna all’Olimpico: secondo 3-1 biancoceleste di fila, maturato dopo cambi che hanno solo peggiorato l’Inter. In particolare, l’Inter ha pagato la sostituzione di Dumfries, che stava dominando sulla fascia destra e aveva ispirato il pareggio di Lautaro”.