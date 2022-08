Corsera: Osimhen forse distratto dalla trattativa con il Manchester United

Si sofferma su Osimhen il Corriere della Sera nel commentare lo 0-0 tra Fiorentina e Napoli:

Spalletti sognava l’allungo nella sua città, che non gli risparmia i fischi, e invece deve accontentarsi del primato in coabitazione con altre cinque squadre. Ci riproverà mercoledì contro il Lecce. Ma visti i fuochi d’artificio delle prime due giornate, contro Verona e Monza, era lecito aspettarsi di più. Invece stavolta il Napoli un po’ delude, compassato e ingabbiato dalla Fiorentina dentro una partita difficile, senza spazi, giocata con applicazione feroce da tutte e due le squadre. Mancano i centravanti. Osimhen, forse distratto dalla trattativa con il Manchester United, scappa solo una volta alla guardia spietata di Milenkovic ma segna in fuorigioco. Jovic, sull’altro fronte, neppure quella