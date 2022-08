Berlusconi: «Di Bello è stato scandaloso. L’Udinese giocava in 12. Dovrebbe chiamarsi Di brutto» 

«Il gol partita dell’Udinese era in fuorigioco e ha fischiato sempre contro di noi. I miei suggerimenti alla squadra non sono stati seguiti».

Berlusconi show, ieri. Il suo Monza ha subito la terza sconfitta consecutiva, contro l’Udinese, che ha vinto in rimonta. Il Cavalieri si è lamentato del fatto che la squadra non lo segue.

E poi gli strali sull’arbitraggio:

«L’arbitro è stato scandaloso. L’Udinese giocava in 12 e con loro c’era anche lui. Come si chiama Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di brutto. Il gol partita dell’Udinese era in fuorigioco. E in molti scontri ha fischiato sempre contro di noi. Con una continuità esasperata».