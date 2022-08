Ancelotti licenziato come una comparsa da De Laurentiis: gli altri tecnici parlano, lui vince roba seria

Il Giornale, a pochi giorni dall’inizio della Serie A, sottolinea come il tecnico emiliano si ala migliore pubblicità per il calcio italiano all’estero

Tony Damascelli sul Giornale ci ricorda che si ricomincia, riparte il carrozzone della Serie A con tutte le sue sciagure

Per fortuna abbiamo un superbo ministro degli Esteri, Carlo Ancelotti, il quale, mentre gli altri Galeone, Zeman, Allegri, Spalletti, Sacchi, Adani, Inzaghi, Mourinho, Sarri) parlano e riparlano del nulla, vince roba seria, le coppe che pesano e fanno la storia, non cronaca.

Il “normal one”, come in molti lo hanno soprannominato a causa del suo far sembrare semplice e normale il vincere

è la migliore pubblicità del calcio italiano all’estero, licenziato come una comparsa da De Laurentiis Aurelio, maltrattato dalla ciurma dei tifosi juventini, non ha mutato di una ruga l’espressione del volto, il sopracciglio alzato, dotazioni fai caramelle e chewing gum da coma diabetico, gilet anche in caso di afa africana e nostalgia di culatello e cappelletti