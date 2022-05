Ancelotti un pensionato a Parigi e nella storia del calcio

È il primo allenatore a vincere quattro Champions. Un grandissimo che abbiamo trattato come un incompetente. L’ennesima lezione che Napoli non capirà.

Da dove cominciamo? Il Real Madrid ha vinto la Champions, la quattordicesima della sua storia. Ha battuto il Liverpool 1-0. Ha vinto nonostante un arbitraggio ai confini della realtà con un gol annullato che entrerà nella storia del calcio.

Carlo Ancelotti ha vinto la sua quarta Champions. Unico allenatore nella storia. Così come unico allenatore a vincere cinque campionati in cinque diversi paesi. E a noi a Napoli tocca ancora oggi ascoltare e leggere i raccoglitori del nulla, gente che non ha mai vinto neanche il sottomuro condominiale. Se la Fifa fosse un’organizzazione seria, dovrebbe togliere il patentino a De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli. I tre che hanno esonerato Ancelotti per Gattuso. Roba da Scherzi a parte. Da ritiro del patentino. L’incompetenza al potere. Ovviamente spalleggiati dall’ambiente intriso di pochezza che ancora oggi, invece di andare a rinchiudersi, si infastidisce se qualcuno ricorda loro cosa abbiamo buttato.

Purtroppo Napoli è questa, siamo e saremo per sempre schiavi di un ambiente ignorante che crede di sapere tutto. Tipico di chi non sa. Una piazza seria oggi aprirebbe un processo sul momento in cui il Napoli ha imboccato il viale del tramonto.

Per fortuna Ancelotti si è salvato. Il pensionato è dovuto tornare nella civiltà per fare la storia. Si merita tutto. Lui, il figlio Davide, tutto il suo staff. Non faceva per Napoli. Ahinoi.