Altro che sceicchi, i tifosi dello United in crisi “sognano” il ritorno ad un padrone inglese

Il miliardario Ratcliffe vuole comprare il club. Il Telegraph: “Potrebbe essere il padrone di Ineos il salvatore di Manchester”

Al Manchester United le cose vanno così male che gli stessi giornalisti non sanno più cosa scrivere. E’ più di un anno che analizzano i motivi di una crisi profonda: i giocatori? Gli allenatori? La dirigenza? I tifosi che non ne possono più di umiliazioni hanno nel mirino da un bel po’ la proprietà americana: i Glazer. E ora “sognano” il ritorno ad un padrone made in England. In netta controtendenza col resto del mondo, dove lo sceicco è un’utopia che affascina anche chi è fortunato ad avere società funzionanti e gestiste coscienziosamente.

I giornali inglesi aprono più o meno tutti con Sir Jim Ratcliffe interessato all’acquisto del club. Sarebbe una svolta, scrivono. Perché oltre ad essere ricchissimo è anche inglese. E pagherebbe i 5 miliardi di sterline che servono per prendersi il club senza fare una piega. “In contanti e senza prendere in prestito un centesimo”, scrive il Telegraph.

Il 69enne è nato a Failsworth ed ha chiarito di essere un tifoso United anche mentre provava a comprare il Chelsea.

“Per una tifoseria che si sente così priva di diritti, così disillusa dall’assenza della famiglia Glazer, questa è di per sé una possibilità avvincente”, scrive ancora il Telegraph. “Vivere in un mondo in cui gli Stati, gli oligarchi e gli investitori americani hanno dominato il panorama del calcio, avere un uomo locale al comando sembra un’idea quasi romantica e irrealistica”.

Per 20 anni nessuno al di fuori delle pagine aziendali aveva davvero sentito parlare di Ineos, la multinazionale petrolchimica fondata e gestita da Ratcliffe. Poi Ratcliffe ha ricevuto un cavalierato nel 2018, ed è stato incoronato l’uomo più ricco della Gran Bretagna con una fortuna stimata di circa 21 miliardi di sterline.

Ineos è diventata una cattedrale dello sport, tra Coppa America di Vela, ciclismo, il Nizza, sponsorizzazioni di eventi di atletica, gli All Blacks, e una partecipazione nella Mercedes in F1. Ha un portafoglio enorme.

Molti si sono chiesti, perché, cosa ne ricava… Ineos è stata accusata di “greenwashing” quando è entrata nella vela e nel ciclismo. Ed è vero che l’azienda ha sfruttato le sue diverse collaborazioni sportive per mettere in evidenza il lavoro svolto nella lotta all’inquinamento. Ma Ratcliffe è anche un drogato di sport reo confesso, scrive ancora il Telegraph.