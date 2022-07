Un tassista si arrabbia con Neuer dopo avergli restituito il portafogli perduto: «Taccagno!»

L’uomo ha percorso 120 km per restituire il bottino: 800 euro e documenti. In cambio ha ricevuto una maglia del Bayern. Per lui un po’ poco

Un tassista ha accusato Manuel Neuer di essere tirchio. L’episodio, risalente a qualche settimana fa, è raccontato da As. Il portiere del Bayern aveva preso un taxi con un amico dal centro di Monaco ad un quartiere residenziale di lusso. Il tassista lo ha riconosciuto, ma non glielo ha detto. Quando Neuer è sceso dalla vettura, il tassista si è accorto che il tedesco aveva lasciato sul sedile il portafogli, contenente, oltre a documenti e varie carte di credito, anche 800 euro in contanti. A questo punto l’uomo ha raggiunto il portiere presso la sua abitazione per restituirgli il tutto.

Neuer non era in casa, perciò il tassista ha lasciato il portafoglio a un collaboratore domestico al quale ha chiesto di riferire al portiere del suo gesto: gli ha spiegato da dove veniva e che aveva percorso 120 chilometri per restituire il portafogli.

Per ringraziarlo, Neuer gli ha inviato a casa, come ricompensa, una maglietta del Bayern. Regalo che il tassista non ha gradito troppo.

“E’ una presa in giro. Ho quattro figli. Non ci faccio nulla con una maglietta”.