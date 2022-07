Un club di Lussemburgo annuncia un’azione legale contro la Uefa, accusata di limitarne le prospettive di crescita

Su Calcio e Finanza. Si tratta dell’Hesperange, rappresentato dallo stesso legale della Superlega. Gli statuti Uefa sono definiti anticoncorrenziali

C’è un’altra gatta da pelare per la Uefa. Che deve difendersi in tribunale non solo dalla Superlega, ma anche da un club di Lussemburgo, L’FC Swift Hesperange, che ha annunciato un’azione legale contro la Federcalcio europea sostenendo che gli statuti anticoncorrenziali dell’organismo stanno limitando le sue prospettive di crescita.

Lo scrive il noto portale Calcio e Finanza, che aggiunge che l’avvocato del club è lo stesso della Superlega, Dupont. Che ha collegato le questioni, affermando che «UEFA e federazione calcistica lussemburghese stanno bloccando ingiustamente l’emergere di campionati transfrontalieri e, di conseguenza, il mercato dei trasferimenti di giocatori», violando, di fatto, le norme dell’Unione che garantiscono la libera circolazione dei capitali e dei lavoratori.