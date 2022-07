The Athletic: Osimhen sarebbe il centravanti ideale per sostituire Ronaldo al Manchester United

“È uno dei giovani attaccanti più ricercati. Ha tiro, dribbling, quando gli dai la palla crea sempre qualcosa. Piacerebbe molto a Ten Hag”

The Athletic analizza il possibile post-Cristiano Ronaldo al Manchester United. fa una serie di nomi e al proposto segnala Victor Osimhen.

Il modo più ovvio per sostituire Ronaldo è quello di portare un attaccante scelto da Ten Hag. Il nuovo tecnico dello United ha utilizzato giocatori di diverse caratteristiche come numero 9 e non ha paura di cambiare il suo approccio tattico per ottenere il meglio dall’uomo che guida l’attacco. Ad esempio, durante le fasi a eliminazione diretta della Champions League di 2018-19, ha usato Dusan Tadic come un falso nove che ha creato spazio per i suoi compagni di squadra. Non c’è un’idea fissa di cosa sia un “attaccante di Ten Hag”, ma se il manager dello United vuole sostituire Ronaldo con un centravanti puro, Victor Osimhen del Napoli è un degno candidato.

Il giornale on line si appoggia ai dati smarterscout che danno ai giocatori una valutazione da zero a 99.

Scrive The Athletic:

Osimhen è uno dei giovani attaccanti più ricercati in Europa, noto per il suo dribbling (ha 91 nella tabella rekativa ai dribbling e al volume di gioco che crea) e per la sua propensione a ottenere un colpo di distanza (volume di tiro, 99 su 99).

E ancora:

Una cosa è chiara: dare la palla a Osimhen la palla significa che lui può andare al tiro o comunque far accadere qualcosa. È una valore aggiunto per una squadra come lo United che spesso ha problemi di fiducia e qualità.

E aggiunge:

Mentre scriviamo, il Napoli è considerato un candidato outsider per Ronaldo. Uno scambio diretto sarebbe un problema amministrativo, ma se Ronaldo dovesse finire a Napoli potrebbe dare allo United un vantaggio in qualsiasi trattativa per Osimhen.