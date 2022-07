Supercoppa, Milan-Inter si gioca il 18 gennaio 2023 a Riyadh

L’annuncio della Lega Calcio. La partita torna in Arabia Saudita dopo due anni in Italia (a causa della pandemia). Il nuovo sponsor è Ea Sports

«Ea Sports Supercup»: è la nuova denominazione ufficiale dalla Supercoppa di Lega, la sfida tra la squadra vincitrice della Serie A e quella che ha trionfato in Coppa Italia. Milan-Inter, dunque. Nella prossima stagione si giocherà a gennaio, nello specifico il 18, a Riyadh. La Coppa dunque torna in Arabia Saudita dopo due anni in cui, a causa della pandemia, s’è giocata in Italia, nel 2021 (Juventus-Napoli. a Reggio Emilia) e nel 2022 (Inter-Juventus, a Milano).

In Supercoppa, Milan-Inter non si giocava dal 201, anche perché dal 2012 la Juventus ha partecipato ogni anno alla competizione. L’orario di inizio del match verrà concordato con gli Organizzatori locali.