Osimhen: «De Laurentiis mi ha rassicurato sul futuro del Napoli, alle parole ha fatto seguire i fatti»

Osimhen e il suo futuro nell’intervista a Fabio Mandarini al Corriere dello Sport.

Il Napoli la valuta oltre 100 milioni di euro.

«Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti».