Napoli-Perugia in chiaro sul Facebook del Calcio Napoli

Come per Napoli-Anaune, la visione sarà gratuita. In campo sia Fabian sia il tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. In porta Meret

Sta per cominciare Napoli-Perugia seconda amichevole della stagione 22-23. Si gioca a Dimaro e come per la prima uscita della squadra di Spalletti (Napoli-Anaune), l’incontro sarà trasmesso gratuitamente sul canale Facebook del Calcio Napoli.

Il club ha pubblicato la formazione scelta da Spalletti sul suo account Twitter. Stavolta i tifosi avranno la possibilità di vedere insieme, in campo, Osimhen e il nuovo acquisto del Napoli, Kvaratskhelia. I due, la scorsa amichevole, si alternarono nei due tempi. Accanto a Osimhen, dal lato opposto al georgiano, c’è Lozano. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani con Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Fabian. In porta, naturalmente, Meret.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti