Mourinho: «Sono un po’ frustrato per il mercato. Ma tranquillo, tranquillo»

Il tecnico della Roma non ce l’ha fatta a mantenere la promessa di non parlare fino al 13 agosto ed ha manifestato la sua insoddisfazione

José Mourinho aveva promesso di non parlare fino al 13 agosto, ma non ce l’ha fatta a nascondere la delusione per il ristagno del mercato della Roma. Il club gli ha consegnato finora solo Matic e Celik, oltre al secondo portiere Svilar ma a lui servono altri due centrocampisti ed un colpo ad effetto in attacco. Non ha mantenuto la promessa del silenzio.

Intercettato ieri ad un evento presso i Mercati di Traiano, l’allenatore della Roma ha “sbottato”. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole.

«Si vede dalla faccia che sono preoccupato? Sono un po’ frustrato per il mercato. Ma tranquillo, tranquillo».