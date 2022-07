Matarrese: «“Li prenderei a calci in culo”. Quella mia frase scosse la Nazionale dell’82»

La Gazzetta intervista Antonio Matarrese ex grande dirigente del calcio italiano e internazionale.

«Li prenderei a calci in culo»: una frase che la perseguita da quarant’anni?

«Una volta per tutte: mi riferivo alla mia squadra, il Bari. Non all’Italia. Una frase da padre di famiglia: e datevi una mossa, ragazzi! Ma gli altri dirigenti pensavano la stessa cosa, erano arrabbiati, solo non avevano il coraggio di parlare. Non aspettavano che la mia frase…».