Le storie dei ritiri. Alemao portava sempre con sé la Bibbia. Molte donne rimanevano incinte

Sportweek dedica un articolo alla storia dei ritiri estivi dei calciatori. I primi due allenatori che, negli anni ’30, sperimentarono la clausura dei calciatori furono ungheresi. La prima esperienza fu quella del Catania.

“A Catania era conosciuta da tutti come “la villa dei calciatori”. Per arrivarci bisognava superare il cancello piazzato all’inizio d’un largo viale alberato, a due passi dal cantiere dello stadio Cibali in costruzione. Era il 1934 quando Geza Kertész, tecnico ungherese alto e distinto, sperimentò il primo ritiro collegiale prolungato di una squadra di calcio. Nella villa si faceva vita militare. Su un registro venivano annotati con maniacale precisione i nomi di chi non rispettava la sveglia mattutina o chi si ritirava oltre l’orario fissato per il coprifuoco, chi non faceva ginnastica o chi, come la mezzala Ercole Bodini, passava le giornate sul muretto di cinta in cerca di un approccio con le ragazze che passeggiavano nella strada sottostante. Più che per la clausura, i giocatori si lamentavano della scarsa fantasia del

cuoco Pagano: «Sempre minestra o pastasciutta, sempre pesce o bistecche. E sempre frutta»”.