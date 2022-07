La Lega Serie A valuta la costruzione di una piattaforma per la distribuzione degli highlights

Su Milano Finanza. La milanese Adplay sarebbe favorita per ricevere l’incarico di realizzare l’infrastruttura e avrebbe già presentato una proposta dettagliata.

Secondo quanto scrive Milano Finanza, la Serie A pensa ad una propria piattaforma OTT sulla quale distribuire gli highlights del campionato. Il progetto sembra essere già in fase piuttosto avanzata: l’obiettivo è lanciare il portale sul mercato in tempo per l’inizio della prossima stagione.

“La milanese Adplay sarebbe favorita per ricevere l’incarico di realizzare l’infrastruttura e avrebbe già presentato una proposta dettagliata. La piattaforma consentirebbe di distribuire gli highlights e altri contenuti della Serie A sui principali siti premium italiani (ossia a pagamento) per quanto riguarda la visualizzazione da desktop e da mobile. Il piano ipotizza però anche la creazione di un’app on demand della Serie A appositamente pensata per le smart tv. L’Ott potrebbe poi diventare strumento di monetizzazione con l’affiancamento di pubblicità mirate ai video di highlights. In futuro, infine, non è da escludere che sul portale della Serie A possano approdare contenuti della Figc, anche essa da tempo al lavoro sul possibile sviluppo di una piattaforma Ott in stile Fifa+”

Per quanto riguarda i costi, secondo alcune simulazioni potrebbero aggirarsi fra 3 e 6 milioni. La piattaforma porterebbe ricavi minimi pari a 12 milioni.

Il progetto dovrà essere approvato in assemblea, dove andrà verificato il consenso dei club sulla realizzazione della piattaforma e anche riguardo alla scelta del partner tecnologico. Inoltre sarà necessario verificare la reazione dei detentori dei diritti tv della Serie A che, pur non vantando alcuna pretesa sugli highlights, potrebbero non gradire la concorrenza diretta della Lega sui contenuti.