La Gazzetta racconta Kim il difensore «nato nella Napoli della Corea del Sud»

Il probabile erede di Koulibaly. Di origini umili, è molto attivo nel sociale. Il suo idolo è Sergio Ramos, bravo nei lanci lunghi e nei duelli aerei

Kim Min-jae ha Napoli nel destino. Come scrive Salvatore Malfitano per l’edizione on line della Gazzetta dello Sport:

Tongyeong, la città natale di Kim Min-jae, è nota anche come la Napoli della Corea del Sud. È il paesaggio a suggerire l’analogia: un agglomerato urbano di 130 mila abitanti che si affaccia sul mare, chiuso in un golfo con tante isole tutto intorno.

Kim Min-jae è il calciatore nel mirino del Napoli per sostituire Koulibaly che ha firmato per il Chelsea. Ha 25 anni e gioca con il Fenerbahce.

In campo il suo modello è Sergio Ramos

anche perché “i difensori del Real Madrid sono più rudi, quelli del Barcellona un po’ più morbidi. Io preferisco i primi”. Ed effettivamente nello stile cerca di emularlo: aggressivo, abile nel gioco aereo, tecnico, veloce. In particolare sono apprezzate le sue doti nei lanci lunghi e nei duelli ad alta quota.

È di origini umili, racconta la Gazzetta.

I primi stipendi importanti sono serviti a comprare una casa più confortevole per i genitori, oggi invece è un ambasciatore della Purme Foundation, che si occupa della riabilitazione dei bambini disabili e dell’indipendenza dei giovani affetti da malattie invalidanti.