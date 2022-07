La Gazzetta nasconde la grande paura dell’Inter: che alla fine sia costretta a vendere Skriniar

Né titolo né sommario ma tra le righe dell’articolo emerge il timore: “lo striscione della curva non è poi così diverso dalle parole di Handanovic”

Il pericolo Psg incombe ancora sull’Inter per Skriniar. E il club nerazzurro è preoccupato. Si è lasciato sfuggire Bremer, che ha scelto la Juventus, e la ferita brucia ancora. Tutto questo trapela tra le righe di un articolo dedicato alla Gazzetta al mercato nerazzurro. Il nome di Skriniar non è inserito né nel titolo né nel sommario, va fatta l’analisi del testo per capire che c’è preoccupazione. Anche se i qatarioti sono scomparsi dai radar, almeno così sembra, nulla può essere dato per scontato.

“Un altro giorno è passato nel silenzio parigino, un altro giorno incatena Milan Skriniar all’Inter. Nulla che non dispiaccia al mondo nerazzurro che nella sua globalità sta scavando una trincea perché lo slovacco alla fine non raggiunga Messi e soci al Psg: lo striscione della curva non è poi così diverso dalle parole di capitan Handanovic che, a nome di tutta la squadra, ha chiesto pubblicamente la permanenza del compagno. I quatarioti sono scomparsi dai radar ma, vista la loro potenza di fuoco e il loro umore sempre un po’ ballerino, nulla può essere dato per certo: questo dà al resto del mercato interista una quota di imprevedibilità”.

L’Inter punta ad inserire un solo difensore,

“un 4° centrale pronto ad alternarsi ai tre titolarissimi dell’ormai celebre SDB, Skriniar-De Vrij-Bastoni. Si punta a un profilo low cost, ma si setaccia pure il mercato: rischiano di presentarsi occasioni interessanti e la beffa di Bremer brucia sulla pelle”.

L’idea in ballo è Milenkovic, della Fiorentina.

“È piuttosto evidente che, soprattutto nel caso Milenkovic, pesa l’imponderabilità attorno a Skriniar”.