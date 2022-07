La Fifa annuncia che al Mondiale in Qatar sarà utilizzato il fuorigioco semi-automatico

La nuova tecnologia utilizza 12 telecamere di localizzazione montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla. Un sensore nel pallone rileverà i fuorigioco millimetrici

La Fifa ha annunciato che al Mondiale in Qatar sarà utilizzato il fuorigioco semi-automatico per aiutare gli ufficiali di gara Var e di campo a decidere più velocemente sugli episodi di fuorigioco.

Si tratta di una nuova tecnologia che utilizza 12 telecamere di localizzazione dedicate montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti di raccolta dati per ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità rilevanti per effettuare chiamate di fuorigioco. Un ulteriore elemento per il rilevamento di fuorigioco millimetrici sarà il sensore applicato all’interno del pallone utilizzato in Qatar, che invierà i dati alla sala operativa video 500 volte al secondo, consentendo un rilevamento molto preciso del punto di contatto con il piede di chi calcia.

Calcio e Finanza spiega:

“Combinando i dati di tracciamento degli arti e della palla e applicando l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia fornisce una segnalazione automatica di fuorigioco agli ufficiali di gara VAR ogni volta che la palla viene ricevuta da un attaccante che si trovava in posizione di fuorigioco quando la stessa è stata giocata da un compagno di squadra. Prima di informare l’arbitro in campo, gli ufficiali di gara al VAR convalidano la decisione proposta controllando manualmente il punto di contatto selezionato automaticamente e la linea di fuorigioco creata automaticamente, che si basa sulle posizioni degli arti dei giocatori. Questo processo avviene in pochi secondi e si traduce nel fatto che le decisioni sul fuorigioco possono essere prese più velocemente e con maggiore precisione. Dopo che la decisione è stata confermata dagli ufficiali di gara e dall’arbitro in campo, gli stessi dati di posizione utilizzati per prendere la decisione generano un’animazione 3D che dettaglia perfettamente la posizione degli arti dei giocatori al momento in cui la palla è stata giocata. Questa animazione 3D, che mostrerà sempre le migliori prospettive possibili per una situazione di fuorigioco, verrà poi mostrata sugli schermi giganti dello stadio e sarà anche messa a disposizione dei broadcaster partner della FIFA per informare tutti gli spettatori nel modo più chiaro possibile”.