Insigne è ancora infortunato, l’esordio col Toronto è rimandato al 23 luglio

L’ex capitano tormentato dai problemi al polpaccio. Il tecnico Bradley: «Non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. C’è la speranza che possa risolversi più velocemente»

Non riesca ancora ad esordire in maglia Toronto l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, frenato da alcuni problemi fisici, e in particolare da quel risentimento muscolare al polpaccio che gli da noie da diverse settimane, sin dalla passata stagione. Al punto da costringerlo ad un altro forfait per la sfida di sabato contro il San Jose Earthquakes. Ad annunciarlo l’allenatore Bob Bradley.

«Non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Speriamo di recuperarlo per il 23 luglio, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente»