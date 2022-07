Ieri il primo allenamento di Insigne a Toronto, in palestra

Il Toronto Sun riporta le parole dell’allenatore: «Dobbiamo gestire bene il ritorno in campo dopo l’infortunio. Si valuta giorno per giorno»

Il Toronto Sun racconta il primo allenamento di Lorenzo Insigne con la sua nuova squadra. Ieri, al Bmo Training Ground c’erano molti tifosi ad accogliere l’ex Napoli e Mimmo Criscito, altro arrivo dalla Serie A. Criscito si è allenato con i compagni, mentre Insigne si è limitato a lavorare in palestra. Il quotidiano riporta le dichiarazioni dell’allenatore, Bob Bradley.

“Lorenzo sta ancora lavorando all’interno per essere sicuro che il ritorno in campo dopo l’infortunio al polpaccio sia fatto bene. Si valuta giorno per giorno. Quando i giocatori arrivano a metà anno, soprattutto se hanno un piccolo infortunio, è importante assicurarsi che il ritorno sia gestito molto bene. Quindi saremo molto attenti e cercheremo di condurre la cosa nel modo più intelligente”.