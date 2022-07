Il Giornale: con Dybala i Friedkin confermano che parlano poco ma fanno i fatti

Se De Laurentiis ha illuso i napoletani con la solita propaganda, i Friedkin invece parlano poco e fanno i fatti. Lo scrive Tony Damascelli sul Giornale:

La proprietà della Roma ha soddisfatto le richieste dell’allenatore e la proposta contrattuale dell’argentino, i Friedkin hanno ribadito di parlare poco, anzi mai, e di agire secondo necessità, hanno speso molto e ora ritengono che la Roma sappia e debba crescere, al di là dell’entusiasmo del popolo. Paulo Dybala ha un conto in sospeso con se stesso. Le ultime sue stagioni sono state sofferte e non soltanto per ragioni di salute.