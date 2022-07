Il CorSera sul rinnovo di Maldini: non avrà piena autonomia, dovrà comunque rispondere a Gazidis

Alla fine Maldini (e anche Massara) ha rinnovato con il Milan. Ieri sera è stato trovato l’accordo e depositato il contratto. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il Corriere della Sera scrive:

“L’accordo c’è. All’ultimo respiro, quasi fuori tempo massimo, di sicuro in netto ritardo rispetto a quanto si poteva e doveva fare, ma ciò che conta è che alla fine un’intesa sia stata trovata. La storia prosegue: Paolo Maldini e Ricky Massara hanno firmato, manca solo il timbro del Milan: continueranno a essere rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore, forse dopo la ratifica del cda, ma dubbi non ce ne sono più: l’accordo è di due anni con opzione per il terzo, con aumento di stipendio”.