Gollini, che frecciatina a Gasperini: «L’addio all’Atalanta dovuto a problemi con una persona»

Sul Corriere Bergamo. Ha ringraziato Percassi, i tifosi, mai il tecnico. «Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni»

La presentazione di Gollini, che ha scelto la Fiorentina per il prosieguo della sua carriera, si è «tinta di polemiche». Lo scrive il Corriere Bergamo. Le sue frecciatine – si legge – non sono piaciute alla società nerazzurra. Piergollo, in effetti, ha attaccato Gasperini.

«Non è stato un addio dovuto a motivi tecnici con l’Atalanta, ma a dei problemi di altra natura con una persona», ha svelato, sibillino, in tono provocatorio. Senza nominare mai mister Gian Piero Gasperini, Gollini ha poi ringraziato solamente i sostenitori bergamaschi e il presidente del club orobico: «Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore i tifosi dell’Atalanta e la famiglia Percassi. Sono 5 anni che gioco in Europa con continuità e ci siamo sempre qualificati in Champions. Sono in Nazionale da 3 anni, il mio valore l’ho dimostrato sul campo»