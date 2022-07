Gnocchi: «Il georgiano del Napoli è quello che mi incuriosisce di più. Adl farà una bella squadra»

A Tmw. «Di Kim parlano piuttosto bene. Mi piace Jovic ma Ancelotti non ne vuol sentir parlare, probabilmente gli avrà rubato il primo e il secondo durante una mangiata»

«Quello che mi incuriosisce di più è il georgiano del Napoli, ma anche Jovic, secondo me è uno che ha talento, speriamo faccia vedere qualcosa: Ancelotti non vuol sentire parlare di Jovic, probabilmente gli avrà rubato il primo e il secondo durante una mangiata»

Gene Gnocchi è stato intervistato da Tuttomercatoweb a margine di un evento sportivo. Il noto comico – ed ex calciatore di Serie C – ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima Serie A e ai colpi di mercato delle big.

«Se il Napoli è indietro? Sembra indietro ma bisogna vedere come funziona Kvaratskhelia e anche se farà altri colpi, di Kim ne parlano piuttosto bene, De Laurentiis lo conosciamo, cerca di fare cassa, ma alla fine il Napoli farà una bella squadra»

Dybala alla Roma «potrà dribblare anche i cinghiali», ma il ritorno di Lukaku e l’acquisto di Bremer sono «i colpi veri»…