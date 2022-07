Eriksen: «Conosco ten Hag, è straordinario. Visto che c’è lui sono ancora più entusiasta per il futuro»

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Christian Eriksen, che poco di un anno dopo l’arresto cardiaco degli Europei riparte dal Manchester United dopo un ottimo finale di stagione al Brentford.

Su ten Hag.

«Conosco Erik – ha detto del suo nuovo tecnico -, Ho visto all’Ajax come lavora e conosco l’attenzione ai dettagli e la preparazione che lui e il suo staff ci mettono ogni giorno. È evidente che sia un tecnico straordinario. Avendo parlato con lui e avendo scoperto la sua visione per questa squadra e il modo in cui vuole giocare, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora obiettivi importanti della mia carriera e penso che ci sia ancora tanto che posso ottenere. E lo United sia il posto perfetto per continuare la mia carriera».