Dotto: Dybala ha scelto la Roma perché sa che vincere lì è diverso da qualsiasi altra parte del pianeta

Sul CorSport. Ora scoprirà realmente cosa vuol dire essere amati. I sette anni alla Juve? Sette nani. Polvere del tempo. Forse mai esistiti

Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto commenta la scelta di Paulo Dybala di indossare la maglia della Roma. Definisce i Friedkin “gli uomini dei sogni”. Hanno portato in giallorosso José Mourinho e ora anche l’argentino, due cose che “fanno il paradiso della Roma calcistica di oggi”.

“Ieri Mourinho, oggi Dybala, domani lo stadio e chissà. Già così, la proprietà più romanista di sempre. La più capace di ascoltare i muscoli cardiaci della città giallorossa. L’avranno studiato, Dan e Ryan, nelle università americane da cui provengono, tra Washington e Dallas?”.

Ma tutto questo, senza José Mourinho, scrive Dotto, non sarebbe stato possibile. E’ lui che con una telefonata ha convinto Abraham, Matic, Celik e ora anche Paulo, che ha ceduto. Un obiettivo che l’allenatore si era posto da Roma-Juventus di campionato.

“José è ancora lì che zufola e Dybala è già in volo per il Portogallo scortato dalla sua nuova ombra, Tiago Pinto. Non ci era sfuggito quella sera all’Olimpico. Alla fine di un Roma-Juventus da incubo, José Mourinho avvicina Dybala, il più illuminato dei suoi carnefici di serata, e gli soffia in un orecchio: “Mi piacerebbe tanto un giorno allenare un talento come te…”. Dybala sorrise, non sappiamo cosa gli rispose. A occhio e croce non fu un “vaffanculo José, sei fuori di testa””.

Da allora Mourinho non ha smesso di insistere, non ha dato pace ai Friedkin, a Tiago Pinto e a Dybala, fino a che non ha ottenuto quello che voleva.

“I sette anni alla Juve? Sette nani. Polvere del tempo. Forse mai esistiti”.

La scelta dell’argentino è la migliore possibile, sia per lui che per la Roma.

“La Joya e la Roma. La migliore scelta possibile per entrambi. Il nuovo divino Paulo, probabile futuro re di Roma, deve sapere cose che certamente già sa se ha fatto questa scelta. Che vincere a Roma, con la Roma, non è la stessa cosa in nessun’altra parte del pianeta. Il resto è tutto nella testa del ragazzo. Nella sua disposizione a una vita da eroe piuttosto che da comprimario. Solo a Roma, nella Roma, cioè adesso, scoprirà realmente cosa vuol dir essere amati. Fino ad oggi ha solo creduto di saperlo”.