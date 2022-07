Donovan: «La Mls sta crescendo velocemente. Un giorno Messi e Cristiano potranno venire»

La Mls sta crescendo velocemente. Parola di Landon Donovan, uno dei calciatori americani più importanti di sempre. Nel passato, si trattava di un campionato di nicchia. Ora, secondo Donovan, è attrattivo per i grandi del calcio mondiale.

Una grande star mondiale come Beckham, una delle persone più famose, ha deciso di giocare nel nostro campionato e lo ha fatto nel suo apice, a 31 anni, non a 38 anni. Ha inviato un messaggio: la MLS sta crescendo molto velocemente e oggi ha calciatori come Carlos Vela, Chicharito e Gareth Bale. Penso che un giorno Messi e Cristiano potranno venire.