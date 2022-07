CorSport: Spalletti ha annunciato alla squadra l’addio di Koulibaly ieri in allenamento

Il tecnico ha voluto dare personalmente la notizia ai giocatori prima che diventasse di dominio pubblico. «Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via»

Non deve essere stata una giornata semplice quella di Luciano Spalletti. Ieri l’allenatore del Napoli ha dovuto fare i conti con la notizia dell’addio di Koulibaly, in partenza per il Chelsea. Il Corriere dello Sport racconta che il tecnico ha voluto dare lui la notizia allo spogliatoio del Napoli, prima che diventasse di dominio pubblico. Lo ha fatto poco prima dell’allenamento.

Luciano Spalletti ha voluto dare la notizia alla squadra personalmente già ieri mattina, poco prima dell’inizio dell’allenamento e soprattutto dell’arrivo della tempesta: «Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via». La giornata del Napoli è cominciata così, con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con rispetto innanzitutto ai componenti della famiglia: Kalidou è il totem, il leader, il capitano, il grande fratello e un difensore straordinario.