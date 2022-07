CorSport: con il 4-3-3 Osimhen e Kvara possono diventare micidiali, il più felice sarà Zielinski

Il tridente completato da Politano e Lozano è la migliore scelta per le caratteristiche della rosa. Piotr potrà esibirsi da mezzala sinistra piuttosto che da trequartista

Nelle amichevoli giocate nel ritiro di Dimaro Spalletti ha utilizzato il 4-3-3, modulo che l’allenatore ha scelto per la sua squadra, come ha dichiarato anche il direttore sportivo Giuntoli in conferenza stampa. Una scelta tattica studiata per Osimhen e Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il 4-3-3 regala più equilibrio e in quest’ottica Osi e Kvara, due figli del vento, possono diventare micidiali; il tridente completato dal rinvigorito Politano o Lozano è la migliore soluzione considerando le caratteristiche della rosa; il centrocampo è ben assemblato, fermo restando la possibile partenza di Demme e il nodo Fabian”.

Il più felice della scelta sarà Zielinski.

“Il più felice? Zielinski: potrà esibirsi da mezzala sinistra, come ama, piuttosto che da trequartista”.