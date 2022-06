Serie A, ufficiale: in caso di arrivo a pari punti si giocherà lo spareggio scudetto

Ora è ufficiale: in caso di arrivo di due squadre a pari punti al termine del prossimo campionato, si giocherà lo spareggio scudetto. Saranno a disposizione 90 minuti di partita, in caso di pareggio saranno i rigori a decidere il vincitore del campionato. Lo ha deciso la Figc nel Consiglio federale di oggi.

Il Consiglio Federale ha anche approvato le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari) e per introdurre la gara di spareggio per l’assegnazione dello scudetto (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A.